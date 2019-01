Köln (ots) - Lecker kochen kann so einfach sein. RTLplus zeigt ab dem 28. Januar 2019 täglich von montags bis freitags um 17.00 Uhr die neue Kochshow "essen & trinken - Für jeden Tag". Die Sendung beruht auf der gleichnamigen erfolgreichen Zeitschrift von Gruner + Jahr und Tim Mälzer. Unter dem Motto: "Schnell! Einfach! Lecker" kreieren zwei Profi-Kochteams im täglichen Wechsel tolle Alltagsgerichte zum Nachkochen. Dazu liefern sie Tipps & Tricks und viel Wissenswertes aus der Küche.



Die kompetenten Kochteams bestehen aus bekannten Fernsehköchen: Die Schweizer Chefköchin Meta Hiltebrand (35) und Küchenmeister Ludwig Heer (37) sowie die Konditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber (41) und der Kochspezialist Ronny Loll (42). Die Teams kochen im Wechsel zu zweit jeweils ein leckeres 3-Gänge-Menü - und das täglich von montags bis freitags. Analog zu den aktuellen Ausgaben von "essen & trinken - Für jeden Tag" steht jede Sendung unter einem bestimmten Motto wie z.B. "Süßer Herbst", "Kürbis & Co." oder "Rund um die Kartoffel". Das Konzept der Kochsendung greift das der Zeitschrift auf: Schnell! Einfach! Lecker! Denn was köstlich ist, muss nicht unbedingt viel Aufwand bedeuten und erst recht nicht teuer sein. Alle Rezepte stammen aus der renommierten G + J Küche, sind einfach und schnell nach zu kochen, immer mit dem besonderen Pfiff und der Gelinggarantie. Die Zuschauer dürfen sich auf genaue Einkaufslisten, klare Zubereitungsanleitungen, nützliche Tipps und Tricks freuen sowie jede Menge Spaß und gute Unterhaltung rund um Küche und Kochen.



Die Dreharbeiten finden im Kochstudio von Tim Mälzers Restaurant "Bullerei" in Hamburg statt. Geplant sind vorerst 82 Folgen à 60 Minuten. Der Starkoch fungiert mit seiner Firma tibool Media als Produzent der Sendung. Koproduzent ist Riverside Entertainment.



