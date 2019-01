Bonn (ots) - "Deutschland ist ein Einwanderungsland", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Deutschland braucht Einwanderung", bekräftigt die Wirtschaft. Im Dezember 2018 hat das Kabinett das erste Einwanderungsgesetz beschlossen. Die Hürden für ausländische Bewerber liegen jedoch nach wie vor hoch. Unabhängig davon suchen viele Menschen Zuflucht in der Bundesrepublik. Die meisten Asylbewerber kamen 2015. Das löste eine heftige Debatte um den richtigen Weg in Sachen Migration, Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik aus. An diesem Mittwoch legt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aktuelle Asylzahlen und den Migrationsbericht 2016/2017 vor.



Welche Probleme gibt es nach wie vor? Wo liegen die größten Herausforderungen im Bereich Migration und Integration? Welche Fehler aus der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen?



Anke Plättner diskutiert darüber mit:



Rainer Wendt, Bundesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft Alexander Kissler, Cicero Brigitte Fehrle, freie Journalistin Jasmine Arbabian-Vogel, Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen



