Die Amazon-Aktie hat in zwei Handelstagen über 100 Dollar verloren, dabei aber nur an eine solide Unterstützung zurück korrigiert. Damit bietet sich eine interessante Einstiegschance. Für den maximal zu erreichbaren Gewinn reicht es bereits aus, dass sich die Aktie per saldo knapp behauptet. Von Stefan Mayriedl

Den vollständigen Artikel lesen ...