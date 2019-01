Die Angebotsfrist werde am 24. Jänner 2019 fortgesetzt und endevoraussichtlich am 29. Jänner, teilte Marinomed am Mittwoch mit. DiePreisspanne für die angebotenen Aktien liegt unverändert bei 75 bis90 Euro je Aktie.Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. Jänner2019 festgelegt und veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...