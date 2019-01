Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 46 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die bevorstehende Auktion für die Frequenzen des neuen Mobilfunkstandards 5G belaste momentan die Aktien, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Mobilfunker aber in einer komfortablen Entscheidungsposition, je nach den Bedingungen der Netzanbieter, beim bisherigen Provider-Modell zu bleiben, oder aber selbst mitzubieten./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 08:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 08:25 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-01-23/13:41

ISIN: DE0005545503