Neue Daten von Worldpay lassen darauf schließen, dass Deutschland auf dem Weg ist, der sechstgrößte mCommerce-Markt der Welt zu werden



Deutsche Konsumenten wollen Komfort, denn Mobil setzt seinen Aufstieg zum beliebtesten Shopping-Kanal weiter fort, wie neue Daten von Worldpay, Inc. belegen. (NYSE: WP) (LSE: WPY), ein globales Führungsunternehmen in der Zahlungstechnologie-Branche. Mit einem jährlichen Wachstum von 16 Prozent soll mCommerce bis 2022 ein Volumen von 44,3 Milliarden Euro erreichen, wobei Deutschland in den nächsten vier Jahren zum sechstgrößten mCommerce-Markt der Welt aufsteigen wird.



Diese mobile Revolution wird durch die breite Akzeptanz neuer Zahlungsmethoden durch die Verbraucher vorangetrieben, wobei die Akzeptanz von eInvoicing besonders stark zunimmt. In seinem Global Payments Report 2018 stellte Worldpay fest, dass eInvoicing die am schnellsten wachsende Zahlungsmethode bei Deutschen ist. Bis 2022 könnte sich der Marktanteil fast verdreifachen, womit es zur beliebtesten Online-Zahlungsmethode werden würde.



Auch eWallets erfreuen sich bei einer Steigerungsrate von 11 Prozent pro Jahr wachsender Beliebtheit, womit sie vor Banküberweisungen, Kredit- und Debitkarten liegen. Mit der Einführung von PSD2 in Europa im nächsten Jahr könnten Banküberweisungen jedoch wieder an Popularität gewinnen, je nachdem, wie die Open-Banking-Lösungen auf dem gesamten Kontinent angenommen werden.



Der Bericht von Worldpay ergab, dass mCommerce derzeit 38 Prozent der 1,14 Billionen Euro an globalen eCommerce-Umsätzen ausmacht und der globale mCommerce in den nächsten vier Jahren um 19 Prozent wachsen wird. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich China (1,03 Bio. EUR), die USA (320 Mrd. EUR), das Vereinigte Königreich (100 Mrd. EUR), Frankreich (54,5 Mrd. EUR), Indien (48 Mrd. EUR) und Deutschland (44,3 Mrd. EUR) die größten mCommerce-Märkte der Welt sein.



Mark Fleming, General Manager für EMEA, Global Enterprise eCommerce bei Worldpay, Inc. hierzu: "Deutschland ist einer der spannendsten Wachstumsmärkte für den mobilen Handel und wird dies voraussichtlich auch in absehbarer Zeit bleiben. Fortschritte in der Gerätetechnologie prägen den Markt - noch nie ist es so einfach gewesen, einen Kauf direkt aus der Handfläche heraus zu tätigen.



Der Wunsch deutscher Konsumenten nach Flexibilität und Komfort zeigt, wie wichtig es ist, zuverlässige, sichere und unkomplizierte Zahlungsmethoden anzubieten, damit diese einen größtmöglichen Anteil des starken und wachsenden eCommerce-Markts erobern können."



Worldpay hat einen Leitfaden veröffentlicht, um Händlern dabei zu helfen, die Vorteile des globalen mCommerce zu nutzen:



1. Erwägen Sie die Entwicklung einer Marken-App, da die Mehrheit der Käufer beim Einkaufen mit ihrem Smartphone Apps gegenüber mobilen Browsern bevorzugt.[1] Es reicht nicht mehr aus, eine für Mobiltelefone optimierte Website zu haben - geben Sie einer transaktionalen App für Ihre Marke den Vorzug und schöpfen Sie ihre Möglichkeiten voll aus. 2. Mit Biometrik die Reise beschleunigen. Die Käufer werden zunehmend mit dem Scannen von Fingerabdrücken und der Gesichtserkennung vertraut. Bei der Biometrik gerät die Zahlung in den Hintergrund und wirkt quasi "unsichtbar". 3. Ermitteln Sie die beliebtesten Zahlungsmethoden in allen Gebieten, in denen Sie tätig sind. Es gibt in keiner Region eine Einheitslösung, Sie müssen also die besten Optionen für Ihr Unternehmen herausfinden.



Mehr Informationen zu diesen wichtigen Einblicken in die globale Zahlungsabwicklung finden Sie unter https://worldpay.globalpaymentsreport.com/



