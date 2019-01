Sie soll "erste Früchte" tragen, eine strategische Partnerschaft zwischen Nordex und innogy. Das jedenfalls teilte Nordex diese Woche mit. Um was es dabei geht: Besagte strategische Partnerschaft besteht demnach seit Oktober 2018. Innogy will ab diesem Jahr bis 2022 die "Produktpipeline in Europa und den USA optimieren". Das klingt noch allgemein, doch konkreter wird es hier, Zitat: "Nach erfolgter Investitionsentscheidung" will innogy dann "die Windenergieanlagen exklusiv von Nordex beziehen". ... (Peter Niedermeyer)

