Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Santander auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Bei der spanischen Bank gebe es eine positive Entwicklung bei den Nettozinseinnahmen in Spanien, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine gewisse Unsicherheit in Hinblick auf den Strategietag im April sorge aber die Frage der Unternehmensleitung./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 18:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-23/13:47

ISIN: ES0113900J37