Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vodafone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Die Vereinbarung mit Telefonica/O2 UK über das Gemeinschaftsunternehmen Cornerstone Telecommunications Infrastructure bahne den Weg zum Verkauf der Sendemasten in Großbritannien, schreibt Analyst Wilton Fry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Bei einem Verkauf von 40 Prozent der Masten würden sich für jedes der beiden Unternehmen geschätzte 300 bis 770 Millionen an Erlösen ergeben./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 03:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 04:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-01-23/13:48

ISIN: GB00BH4HKS39