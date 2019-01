Die Marinomed Biotech AG setzt ihren Börsegang an der Wiener Börse fort. Stell dir vor, die Angebotsfrist (lies hier mehr dazu) wird morgen, am 24. Jänner 2019 wieder aufgenommen und gilt bis 29. Jänner 2019. Ich hatte dir vom Abbruch des IPOs am 29. November 2018 hier berichtet. 260.000 Aktien (kann auf bis zu 345.000 Aktien ausgeweitet werden) werden sowohl privaten als auch institutionellen Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...