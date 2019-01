Vermessungslösung mit unbemannten Luftfahrzeugen ermöglicht rasche und einfache Erfassung detaillierter Daten zu einer stark ausgelasteten Autobahn in Ungarn

Velodyne Lidar, Inc., hat heute bekannt gegeben, dass im YellowScan Surveyor von YellowScan die bahnbrechende Sensortechnologie von Velodyne eingesetzt wurde, um präzise kartografische Daten für ein Infrastrukturbauprojekt auf einer der verkehrsreichsten Strecken Mitteleuropas zu erstellen. Der YellowScan Surveyor, ein Vermessungssystem mit unbemannten Luftfahrzeugen, verbessert die bisher sehr zeitaufwändigen manuellen Vermessungsprozesse dank einer effizienteren Methode zur Erfassung von Landschaftsdaten mit mehr Präzision und mehr Details.

Das Projekt wurde von Ventus-Tech durchgeführt, wobei mit dem YellowScan Surveyor Daten zu einem 47 Kilometer langen Abschnitt der Autobahn M1 (E60, E65, E75) im Nordwesten Ungarns erfasst wurden. Die von 88 Drohnen über einen Monat erfassten Daten erlaubten den Ingenieuren, einen Bauplan zu entwerfen, mit dem die Autobahn in beide Fahrtrichtungen von zwei auf drei Spuren ausgebaut werden kann. Der YellowScan Surveyor enthält mit Puck von Velodyne Lidar einen kompakten und vielseitig einsetzbaren Sensor, der hochauflösende Aufnahmen mit Rundumsicht erstellt, sodass alle Landschaftsformen ganz genau vermessen und analysiert werden können.

"Der YellowScan Surveyor ist eine echte Turnkey-Lösung für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie Fernstraßen, durch die Unternehmen kostspielige und gefährliche manuelle Vermessungen vermeiden können", sagte Pierre d'Hauteville, Geschäftsführer von YellowScan. "Mithilfe der Lidar-Technologie von Velodyne können wir präziseste Daten von höchster Dichte bieten und in Echtzeit Daten bzw. Punktwolken mit Georeferenzierung bereitstellen."

Bei diesem Projekt lieferte der YellowScan Surveyor, der mit dem intelligenten und leistungsfähigen Puck-Sensor von Velodyne ausgestattet ist, 100 Datenpunkte pro Quadratmeter mit einer Präzision von plus/minus 5 Zentimetern. Präzision in diesem Ausmaß ist besonders wichtig bei der Neugestaltung von Fahrbahnen, denn bei der Erweiterung einer Straße müssen die bestehende Infrastruktur, Entwässerungssysteme und Vegetation berücksichtigt werden. Das Projekt befindet sich zurzeit in der Planungs- und Genehmigungsphase. Es wird davon ausgegangen, dass der endgültige Plan bis Mitte 2019 genehmigt und der Bau bis 2022 abgeschlossen sein wird.

"Branchenführer verlassen sich darauf, dass die komplexen Computerdaten von Velodyne zu den leistungsfähigsten und unkompliziertesten Vermessungssystemen beitragen", sagte Mike Jellen, Präsident und CCO von Velodyne Lidar. "YellowScan verfügt über ein robustes vollstufiges System, das den Bedürfnissen bei anspruchsvollen Vermessungs- und Geländeanwendungen entspricht. Der YellowScan Surveyor kann ganz einfach an beliebige Drohnen angepasst werden, sodass sich Daten überall dort erstellen lassen, wo die Kunden dies wünschen."

"Mit dem YellowScan Surveyor konnten wir die Vermessung schnell, effizient und mit minimalen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss durchführen und höchst detaillierte 3D-Daten bereitstellen, welche die Landschaft korrekt wiedergaben", sagte Dr. Balint Vanek, CTO von Ventus-Tech. "Der Kundendienst von YellowScan war unglaublich gut. Er bot uns extrem wertvolle Unterstützung bei der Durchführung eines derart komplexen und großen Projekts."

Über YellowScan

Bei YellowScan konzipieren, entwickeln und produzieren wir Lösungen zur Kartierung mit unbemannten Luftfahrzeugen für professionelle Anwendungsbereiche. Diese vollstufigen, ultraleichten und benutzerfreundlichen sowie hoch automatisierten Tools zur Datenerfassung werden von Kunden auf der ganzen Welt in Bereichen wie Vermessung, Forstwirtschaft, Umweltforschung, Archäologie, Trassenkartierung, Bauwesen und Bergbau eingesetzt. Mit mehr als 13 Jahren praktischer Erfahrung engagiert sich YellowScan dafür, ein Höchstmaß an Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität für seine Lösungen zu liefern. Unsere Plattformen werden auf der ganzen Welt in verschiedenen Umgebungen praktisch getestet (Tropenwald, vegetationsloser Boden, Gebirge, Flüsse, Küsten, Tagebau, Hochspannungsleitungen).

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt San Jose und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, der Gründer und CEO von Velodyne, Lidar-Systeme mit Rundumsicht in Echtzeit und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Anwendungsbereiche wie die Automobilbranche, neue Mobilität, Kartografie, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome, die ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

