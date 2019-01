Frankfurt am Main (ots) -



Jubiläumsjahr für die Partnerschaft zwischen Deutschem Kanu-Verband und Kunststofferzeugern: Seit mittlerweile 20 Jahren sind beide Organisationen im Team Kunststoff eng miteinander verbunden, was nun durch die jüngste Vertragsverlängerung auf der boot Düsseldorf, der führenden internationalen Wassersportmesse, auch schriftlich fixiert wurde. Gestartet als klassisches Sportsponsoring zur Unterstützung der erfolgreichen deutschen Nationalmannschafts-Kanutinnen und -Kanuten sowie seit 2017 der ParakanutInnen im Training und bei Wettkämpfen, reicht die Zusammenarbeit mittlerweile weit darüber hinaus. So engagieren sich beide Verbände zusammen mit dem Team Kunststoff, der Messe Düsseldorf und weiteren Wassersportverbänden für den Gewässerschutz und sensibilisieren dabei unter anderem auf der diesjährigen boot für einen achtsamen Umgang mit Müll jeglicher Art.



"Wir freuen uns, dass der gemeinsame Weg von Kanu-Verband und Kunststofferzeugern weiter führt", erklärte Dr. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland e.V., bei der Vertragsunterzeichnung. "Mit dieser besonderen Kooperation erreichen wir schließlich einen doppelten Mehrwert: Wir fördern sympathische und leistungsstarke Sportlerinnen und Sportler und setzen uns darüber hinaus gemeinsam für den Schutz der Umwelt und insbesondere der Gewässer ein." Ähnlich äußerte sich DKV-Präsident Thomas Konietzko, der den Kunststofferzeugern für ihre langjährige Treue dankte und ergänzte: ""Eine solche Partnerschaft über 20 Jahre ist wirklich herausragend. Besonders freut mich aber, wie sich diese Kooperation entwickelt hat. Diese Messe ist dafür das beste Beispiel. Wir haben mit Lukas Reuschenbach einen Kanu-Weltmeister bei uns, der von PlasticsEurope unterstützt wird, werben hier aber auch für unser gemeinsames Umwelt-Projekt, den MUSS-Beutel und den Gewässerschutz. So darf es gerne weiter gehen."



Team Kunststoff



Bereits seit 22 Jahren engagiert sich PlasticsEurope Deutschland im Leistungssport und fördert Sportarten, die nicht automatisch im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Zur Sponsoringinitiative Team Kunststoff gehören aktuell die Nationalmannschaften im Kanurennsport, im Kanuslalom und im Parakanu sowie Nachwuchssegler. PlasticsEurope übernimmt im Namen der Kunststofferzeuger in Deutschland gesellschaftliche Verantwortung und hilft, den geförderten Sportlern im internationalen Wettbewerb eine faire Chance zu eröffnen. 52 Olympische und Paralympische Medaillen hat das Team Kunststoff bisher gesammelt. Bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016 gab es 4x Gold, 2x Silber, 1x Bronze für die Sportler-innen und Sportler der Sponsoringinitiative.



Weitere Informationen zum Sportsponsoring von PlasticsEurope Deutschland e.V. gibt es unter www.team-kunststoff.de oder www.plasticseurope.org.



