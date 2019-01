FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Volkswagen-Chinageschäfts, Stephan Wöllenstein, rückt in den Vorstand der Marke Volkswagen auf. Wöllenstein, der seit 23 Jahren im Konzern arbeite, werde zum 1. Februar in den Vorstand berufen, teilte der DAX-Konzern mit. Seit 2016 steuert der Manager als CEO der Marke Volkswagen in Peking das China-Geschäft.

"Als CEO der Volkswagen Group China wird er (Wöllenstein) zukünftig die Interessen des wichtigsten Einzelmarkts unseres Unternehmens im Volkswagen Markenvorstand an entscheidender Stelle vertreten", wird VW-CEO Herbert Diess in der Mitteilung zitiert.

