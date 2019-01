Wie bereits berichtet, ist die seit Montag im neuen Wiener Börse-Segment notiert Wolftank-Adisa Holding AG heute auch an der Münchener Börse gestartet. Die Erstnotiz erfolgte im Marktsegment M:ACCESS zu 28,00 Euro, wobei alle 1.034.421 Aktien des Unternehmens zum Handel zugelassen sind. "Wir freuen uns mit einer Notierung an der Münchener Börse die Wolftank-Adisa AG einer deutschen und internationalen Investoren-Öffentlichkeit zu präsentieren und sind zuversichtlich deren Interesse für unsere Aktie zu wecken", so CEO Peter Werth in einer Aussendung. "Mit dem M:ACCESS Segment in München haben wir auch dank der Nähe und engen wirtschaftlichen sowie kulturellen Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tirol den idealen Börsenplatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...