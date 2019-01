Von Aisha Al-Muslim

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble hat dank einer regen Nachfrage nach Beauty-Produkten in seinem Zweitquartal des Geschäftsjahres 2018/19 die Erwartungen übertroffen. Beim erwarteten organischen Umsatzwachstum für das Gesamtgeschäftsjahr wird der Hersteller von Tide Waschmittel und Gillette Rasierapparaten optimistischer. Im vorbörslichen US-Handel gewinnt der Aktienkurs von Procter & Gamble rund 3 Prozent.

Der Nettogewinn in dem Dreimonatszeitraum belief sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar oder 1,22 Dollar je Aktie nach 2,5 Milliarden Dollar oder 93 Cent je Anteilsschein im Vorjahr. Bereinigt berichtete die Gesellschaft mit Sitz in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio einen Gewinn je Aktie von 1,25 Dollar, bei einem Umsatzwachstum auf 17,44 von vorher 17,40 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten Einnahmen von 17,16 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Anteilsschein von 1,21 Dollar erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2018/19 hob der Konzern beim erwarteten organischen Umsatzwachstum seine bisherige Spanne am oberen Ende um einen Prozentpunkt an und rechnet nun mit einem Plus von 2 bis 4 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 lag der Umsatz in Summe bei 66,83 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Gesamtgeschäftsjahr soll unverändert zwischen 3 und 8 Prozent zum Vorjahresgewinn von 4,22 Dollar zulegen, erklärte die Gesellschaft. Die Analysten rechnen für 2018/19 mit einem Umsatz von 66,72 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 4,40 Dollar.

Im zweiten Quartal berichtete Procter & Gamble ein organisches Umsatzwachstum - bei dem Währungsschwankungen, Akquisitionen und Veräußerungen ausgeklammert werden - von 4 Prozent. Preiserhöhungen leisteten dazu einem Beitrag von 1 Prozent. Im Bereich Beauty-Produkte erzielte das Unternehmen ein organisches Plus von 8 Prozent.

