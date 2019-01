Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Rotkreuz/Wien (pta022/23.01.2019/14:30) - Die Schweizer graceNT AG mit Sitz in Rotkreuz (WKN: A14WW0) gibt bekannt, dass Manfred Totzauer ab 1. Februar 2019 als Direktor für Marketing & Sales verantwortlich zeichnet. Herr Totzauer hat einen fundierten Marketing- und Sales Track-Record in namhaften Unternehmen und konnte in den letzten Jahren Erfahrung im Bereich Medizintechnik sammeln. Mit seinem Netzwerk im Gesundheitswesen und in der Finanzwelt ist Herr Totzauer eine wertvolle Bereicherung für das Unternehmen.



Durch die Kooperation mit führenden Seniorenresidenzbetreibern wird sich graceNTs aldavia® Body & Mind Training rasch am Markt etablieren. Mit Manfred Totzauer kann diese Vorreiterrolle als Anbieter vernetzter personalisierter Gesundheitsvorsorge bestmöglich genutzt werden. "Mit graceNTs aldavia® Training wird glaubhaft ein Mehrwert zur Erhaltung der persönlichen Gesundheit geschaffen. Dies gilt in Residenzen für Senioren und deren Angehörige ebenso wie für Mitarbeiter in Firmen quer durch alle Industrien", so Totzauer.



Manfred Totzauer ist deutscher Staatsbürger und verfügt über internationale Vertriebserfahrung in verschiedenen Managementfunktionen u.a. in den Bereichen Medizinprodukte, Finanzdienstleistungen und Unternehmensberatung. Herr Totzauer begann seine Berufskarriere 1980 bei der Hypo-Vereinsbank in München. Seine verschiedenen beruflichen Stationen bei internationalen Banken wie Bank of America, Citybank und Credit Suisse führten ihn unter anderem nach Frankfurt, London, New York, Zürich und Wien zur Zepter Austria GmbH., wo er als Managing Director, Marketing & Sales tätig ist.



graceNT AG Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des triangulären "Body & Ming"-Trainingsprinzips aldavia® und Pionier im Bereich personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und physikalische Fitness. Einrichten und Firmen übernehmen das aldavia® Training als Inhouse-Angebot zur medizinischen und psychologischen Betreuung ihrer Bewohner, Klienten oder MitarbeiterInnen. Damit werden Stressreduktion, Steigerung des Wohlbefindens und Verbesserung der Vitalität erreicht. Durch die erfolgte Börsennotierung der Aktie können Kunden auch Aktionäre der Gesellschaft und somit Teil eines völlig neuen zukunftsweisenden Gesundheitssystems werden.



