Dornbirn (pta023/23.01.2019/14:35) - Die Zumtobel Group gibt bekannt, dass in der heutigen Verhandlung am Landesgericht Feldkirch im Rechtsstreit mit dem früheren CEO Ulrich Schumacher ein Vergleich erzielt wurde.



Die Zumtobel Group zahlt an Dr. Schumacher EUR 1,5 Mio. brutto, d.h. rund ein Drittel der geforderten EUR 4,4 Mio. Der überwiegende Teil dieses Betrages entfällt auf Entgeltansprüche aus vergangenen Geschäftsjahren und ist bereits rückgestellt.



Der Aufsichtsrat wird am kommenden Freitag über die Annahme und Wirksamkeit dieses Vergleichs entscheiden.



