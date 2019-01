BYD hat am 18. Januar 2019 die Schwelle von 50.000 Elektrobussen erreicht. Der erste Bus mit Elektroantrieb lief vor neun Jahren in Changsha vom Band. Die Kunden von BYD kommen aus rund 300 Städten. Und das rund um den Globus. Der letzte Auftrag aus Badajoz in Spanien. BYD hat bereits Elektrobusse in die Städte Valencia, Saint Cugat und Badalona geliefert.

