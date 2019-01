Der Einsatz von Gen-Scheren könnte unsere Zukunftsmedizin revolutionieren. Mit dem Werkzeug CRISPR/Cas9 sollen dieses Jahr mehrere Studien in die Klinik überführt werden. Dann zeigt sich, ob und wie die umstrittene Gen-Schere am Menschen einsetzbar ist. Umso erstaunlicher also, dass in dieser heißen Phase die Vorstandsvorsitzende vom CRISPR-Unternehmen Editas Medicine das Handtuch wirft. Die Börse strafte die Aktie um knapp 20 Prozent ab und nahm die Rivalen Intellia Therapeutics und CRISPR Therapeutics in Sippenhaft. Hinzu kam ein negativer Kommentar von Citi.

Den vollständigen Artikel lesen ...