Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) klettert in der laufenden Woche rasant nach oben. Auch heute gehört der Biotechforscher zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Doch was für eine Rolle spielt BlackRock beim jüngsten Kursverlauf?

Fest steht: Blackrock fällt hier zuletzt wieder mit sogenannten Wertpapierleihen auf. Die im Zuge der Wertpapierleihen entliehenen Aktien werden vom Entleiher unter bestimmten Umständen zum Shorten verwendet, also zur Wette auf fallende Kurse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...