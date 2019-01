München (www.fondscheck.de) - WMD Capital, die unabhängige digitale Vermögensverwaltungs-Plattform, ist mit einem volumenstarken Partner-Pool ins neue Jahr gestartet, so die WMD Capital GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das verwaltete Vermögensvolumen, der auf wmd-capital.com zugänglichen Anlagestrategien, beträgt derzeit etwa 102,303 Mrd. Euro. Das Gesamtvolumen, der von den Partnern gemanagten Vermögen liegt noch um ein Vielfaches höher. Für WMD-Capital Kunden ist dieses gewaltige Volumen gleichbedeutend mit der Teilhabe an professionellen Anlagestrategien zu besten Konditionen. Zum Vergleich: Sämtliche Robo-Advisor-Plattformen kommen zusammen auf etwa 2 Mrd. Euro. ...

