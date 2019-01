Die britische Investmentbank Barclays hat Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 21,75 Euro belassen. Vor allem in den USA sei das Jahr für den Handelskonzern stark zu Ende gegangen, schrieb Analyst James Anstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sollte am Markt wegen der Wichtigkeit eines gesunden Kerngeschäfts positiv ankommen. Die Kommentare des Managements zum freien Cashflow und dem Ergebnis je Aktie seien ebenfalls erfreulich./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 06:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-01-23/15:21

ISIN: NL0011794037