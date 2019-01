Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Treffen mit einem britischen Stahlhändler und Importeur auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Lage für die Stahlindustrie scheine nicht so schlimm zu sein, wie sie skizziert werde, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Thyssenkrupp-Aktie zählt er zu seinen bevorzugten europäischen Sektorwerten./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 13:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-01-23/15:23

ISIN: DE0007500001