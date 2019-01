Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 26,50 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge des geplanten Verkaufs der restlichen Anteile an der US-Lebensversicherungstochter Equitable Holdings dürfte sich die Verschuldungsquote des Versicherungskonzerns von zuletzt 32,4 Prozent bis zum Jahr 2020 auf knapp 25 Prozent verringern, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2018 reduzierte der Experte aber seine Gewinnprognose (EPS)./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 14:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-01-23/15:24

ISIN: FR0000120628