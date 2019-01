Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Carrefour nach Zahlen zum vierten Quartal von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten die anhaltenden Herausforderungen des Handelskonzerns im Europageschäft verdeutlicht, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einbußen im französischen Heimatmarkt wegen der massiven Gelbwesten-Proteste seien aber geringer als befürchtet gewesen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 14:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-01-23/15:25

ISIN: FR0000120172