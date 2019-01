Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Societe Generale von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 46,40 auf 28,60 Euro gekappt. Mehr als der zuletzt etwas enttäuschende Geschäftstrend sei es beunruhigend, dass die französische Bank ihre Gewinnbeteiligung an die Anleger in Form von Anteilen anstatt Barmitteln anzahlen will, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies rücke die Kapitalprobleme wieder in den Mittelpunkt./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-01-23/15:26

ISIN: FR0000130809