Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Shop Apotheke mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Internet-Apotheke profitiere vor zunehmenden Akzeptanz für den Online-Handel von Medikamenten - mit dem Vorteil, am wichtigsten deutschen Markt nicht an Preisregularien gebunden zu sein, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein potenzieller Umsatztreiber sieht er in der Einführung einer Digital-Lösung für verschreibungspflichtige Medikamente, die für 2020 in Deutschland vorgesehen sei./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-01-23/15:30

ISIN: NL0012044747