Surat Thani, Thailand (ots/PRNewswire) - Lub d bietet Besuchern von Samui Island nach dessen erfolgreichem Betrieb an beliebten Orten Thailands in Bangkok und Phuket nun das markante "Social Hotel"-Konzept an. Das "Lub d Koh Samui Chaweng Beach" befindet sich direkt am Chaweng Beach und inmitten der unter weltweiten Reisenden angesagtesten Szenerie auf der Insel in der Provinz Surat Thani. Zugleich kommen die Gäste in den Genuss einer weitläufigen Anlage in natürlicher Umgebung - mit brechenden Wellen nur wenige Schritte entfernt.



Was ist ein "Social Hotel"? Es handelt sich um eine Hotelform, bei der das Zusammensein mit anderen und das Schließen neuer Freundschaften kein angenehmer Zufall sind - sondern ein geplanter Teil des Hotelangebots. Ein treffendes Beispiel für dieses Konzept ist der "Tropics Beach Club", das am Meer gelegene Gemeinschaftszentrum des Hotels zum Sonnenbaden, Schwimmen und Abendessen, für Pool-Partys mit DJ-Musik, für lustige Spiele, besondere Veranstaltungen und mehr. Und damit setzt sich das Lub d Koh Samui Chaweng Beach klar von Mitbewerbern ab: Es ist ein Hotel mit komfortablen und doch erschwinglichen Zimmern in einer All-in-one-Strandclub-Anlage. Es ist Chawengs führender neuer Ort, um Spaß zu haben, sich zu entspannen und gut zu schlafen. In ihrer Kombination aus Preis, Standort und Qualität ist die Anlage ein wirklicher Volltreffer.



Simon Morley, Chief Operating Officer der Lub d Group: "Lub d bietet erlebnisorientierten Reisenden etwas, was schwer zu finden ist: eine erschwingliche, nach hochwertigen Standards errichtete und zugeschnittene Unterkunft - kombiniert mit Annehmlichkeiten, die man mit dieser Erschwinglichkeit nur selten in Verbindung bringt". "Die auf Gemeinschaft abzielenden Bereiche unserer Hotels setzen uns von Mitbewerbern ab und sehen Treffpunkte für vielerlei unterhaltsame Aktivitäten vor - zusätzlich zu grünen Bereichen zur ruhigen Erholung."



Alle Räume sind vollständig klimatisiert und mit hochwertiger Bettwäsche ausgestattet. Die privaten Zimmer setzen sich zusammen aus 98 "Deluxe"-Zimmern mit entweder einem Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, und 10 "Family and Friends"-Zimmern für bis zu vier Gäste und entweder einem Kingsize-Bett mit einem Stockbett oder zwei Einzelbetten mit einem Stockbett. Alle privaten Zimmer haben zudem einen Balkon mit einem gepolsterten Schwingstuhl und einem Tisch. Die 16 separaten als Gemeinschaftsunterkunft konzipierten Bereiche des Hotels sind in den Varianten "Mixed" (gemischt) und "Ladies-only" (nur für Damen) verfügbar - alle mit Komfort- und Sicherheitsmerkmalen wie individuellen Spinden, Sichtschutzvorhängen und Leitern für das obere Bett der Stockbetten.



Der Tropics Beach Club - Dreh- und Angelpunkt aller gemeinschaftlichen Aktivitäten des Lub d Koh Samui Chaweng Beach - besteht aus sechs Bereichen: einem durchsichtigen Infinity-Schwimmbecken, einer Schwimmbecken-Bar, einem durchgängig geöffneten Restaurant, einem Spielzentrum, einem Aktivitätsrasen und Sonnenuntergangs-Decks.



Besuchen Sie die Website https://www.lubd.com/samui/. Um eine Reservierung vorzunehmen, rufen Sie bitte an unter +66 (0) 2-635-7373, oder senden Sie eine E-Mail an sales@lubd.com.



