Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BNP Paribas von 62,25 auf 47,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ähnlich wie bei der Societe Generale rechne er auch bei der BNP mit einem ziemlich schwachen vierten Quartal, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber die Kapitalsituation bei französischen Banken, die nun einen Abschlag rechtfertige. Trotz des deutlich gekappten Kursziels reiche das Potenzial aber immer noch für eine Kaufempfehlung./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-01-23/15:32

ISIN: FR0000131104