Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung im vierten Quartal habe ihren Erwartungen entsprochen, jene des Marktes aber übertroffen, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Anlegern dürfte dies gemeinsam mit dem nach oben präzisierten Ausblick des Handelskonzerns gut ankommen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-01-23/15:33

ISIN: NL0011794037