Berlin (ots) - Der Autoverkehr in Deutschland ist laut Statistischem Bundesamt für die Emission von 115 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich - sechs Prozent mehr als noch im Jahr 2010. Klimaschützer meinen, das liege an einer größeren Zahl Autos, deren höherer Leistung und immer stärkeren Motoren.



Um die deutschen Klimaziele einzuhalten, muss der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid verringert werden. Sind das bundesweite Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde, eine höhere Benzinsteuer oder Fahrverbote für Diesel wirklich die Lösung?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Stefan Gelbhaar (Bündins 90/Die Grünen), Obmann im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Christoph Ploß (CDU), ebenfalls Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur im Bundestag.



Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter: www.welt.de/studiofriedman



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT



