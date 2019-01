Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Software AG vor den Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der zuletzt bestätigte Ausblick spreche für ein starkes Schlussquartal, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe weiter das Geschäft im Internet der Dinge. Wolf lobte die niedrige Bewertung und die attraktive Free-Cashflow-Rendite./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-01-23/15:51

ISIN: DE000A2GS401