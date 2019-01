London (ots/PRNewswire) - EY gab heute die Ernennung von Tom

Loozen als EY Global Telecommunications Leader bekannt. Tom Loozen

wird von Amsterdam aus Teams mit Telekommunikationsexperten führen,

die in über 150 Ländern arbeiten, und dafür verantwortlich sein, die

Wachstumsstrategie durch innovative Ansätze bei den Versicherungs-,

Steuer-, Transaktions- und Beratungsdiensten voranzutreiben.



Tom Loozen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den

Gebieten Technologie, Medien & Unterhaltung und Telekommunikation,

insbesondere in den Bereichen Strategie und Wertschöpfung, sowie in

Bezug auf die Anwendung der neusten Technologien, um Innovationen

voranzutreiben. Er war zuvor als Global Communications Industry

Managing Director bei Accenture tätig, wo er auch für die Bereiche

Communications, Media & Technology in den Niederlanden verantwortlich

war. Tom Loozen verfügt über einen nachweisbaren Leistungsausweis

darüber, wie er Branchenführern dabei geholfen hat, digitale Lösungen

zu formen und anzuwenden, um eine hohe Leistung sowie das Umsatz- und

Gewinnwachstum voranzutreiben.



Greg Cudahy, EY Global Technology, Media & Entertainment and

Telecommunications Leader, sagt:



"Tom Loozen übernimmt die Führung an einem Wendepunkt der

Telekommunikationsbranche. Die digitale Disruption definiert die

Wettbewerbslandschaft überall neu und die Telekommunikation steht nun

über mehrere Branchen hinweg im Mittelpunkt der Konvergenz. Die

umfassende Erfahrung sowie der innovative Ansatz von Tom Loozen

werden den Kunden dabei helfen, durch dieses sich rasch wandelnde

Umfeld zu steuern und Wachstumspotenziale zu erschließen, indem ein

strategisches, zukunftsgerichtetes Geschäftsmodell übernommen und die

Möglichkeiten der Digitalisierung vollständig genutzt werden."



Tom Loozen verfügt über einen Master of Science in angewandter

Physik von der Delft University of Technology sowie einen MBA von der

Rotterdam School of Management in den Niederlanden.



Tom Loozen, EY Global Telecommunications Leader, sagt:



"Heute ist die Telekommunikation sowohl für Konsumenten als auch

Unternehmen ein integraler Bestandteil, und mit der Einführung von 5G

wird diese noch allgegenwärtiger sein. Gleichzeitig sind

Telekommunikationsunternehmen heute mit einer Reihe von

Herausforderungen konfrontiert, einschließlich Kundenbindung,

Wettbewerb durch alternative Anbieter von Konnektivität und

traditionelleren Telekommunikationsdienstleistungen, steigender

regulatorischer Anforderungen rund um Datenschutz und -transparenz

sowie der Notwendigkeit, Neuerungen einzuführen. Stark

kapitalintensive Netzwerkaktualisierungen und -erweiterungen erhöhen

ebenfalls den Druck auf die Kapitalrendite. Die Zeit ist gekommen, um

verantwortungsbewusst und entschieden zu handeln und

Geschäftsmodelle, den Ansatz bezüglich Kundenbeziehung sowie die Art

und Weise, wie Technologien wie Roboter-Prozessautomatisierung sowie

künstliche Intelligenz genutzt werden können, neu zu überdenken. Mit

einer Reihe von Dienstleistungen, weltweiter Abdeckung und

Unternehmensteams ist EY gut positioniert, um Unternehmen dabei zu

helfen, in diesem Umfeld erfolgreich zu sein."



