Erfreuliche Quartalszahlen haben die US-Börsen am Mittwoch wieder nach vorne gebracht. Der Dow Jones Industrial rückte im frühen Handel um 1,08 Prozent auf 24 668,67 Punkte vor. Am Dienstag hatte der Wall-Street-Index seiner jüngsten Erholungsrally Tribut gezollt und um etwas mehr als 1 Prozent nachgegeben.

Gewinne verbuchten auch der marktbreite S&P 500 mit 0,62 Prozent auf 2649,22 Punkte sowie der technologielastige Nasdaq 100 mit 0,76 Prozent auf 6697,31 Zähler.

Die Signale zum Handelskonflikt zwischen den USA und China allerdings sind aktuell weiter durchwachsen. So äußerte sich der führende Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, verhalten optimistisch über die nächsten anstehenden Gespräche mit China. Zugleich dementierte er in einem Interview beim Fernsehsender CNBC am Vorabend einen Pressebericht, dass ein Vorbereitungstreffen mit chinesischen Regierungsvertretern für eine neue Verhandlungsrunde abgesagt worden sei./ajx/he

2019-01-23