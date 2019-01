Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 122 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Übertreffen der Nettogewinnprognose 2018 sei für ihn nicht mehr überraschend, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürfte auch der Start des Börsenbetreibers in das neue Jahr gut verlaufen sein. Steigende Kapitalmarktzinsen in Europa und Zinserhöhungen in den USA dürften sich positiv ausgewirkt haben./hosmra/bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 09:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2019 / 10:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-01-23/15:53

ISIN: DE0005810055