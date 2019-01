IRW-PRESS: TrustArc: TrustArc erweitert die Unterstützung der Privacy Platform zur Verwaltung der Datenschutz-Grundverordung - und CCPA-Anfragen für personenbezogene Daten (DSAR)

TrustArc erweitert die Unterstützung der Privacy Platform zur Verwaltung der Datenschutz-Grundverordung - und CCPA-Anfragen für personenbezogene Daten (DSAR)

Erweiterte Funktionen vereinfachen und rationalisieren Prozesse zur Verwaltung der Individualrechte und zur Einhaltung der globalen Datenschutzbestimmungen

SAN FRANCISCO - 22 Jan. 2019 - TrustArc, das führende Unternehmen für Datenschutzmanagement, kündigte heute erhebliche Verbesserungen seiner Individual Rights Manager-Lösung an, um Unternehmen dabei zu helfen, auf individuelle Datenschutzrechte einzugehen. Die neuen Erweiterungen, die umfassende Unterstützung für Anträge auf Datenzugriff gemäß der EU-Datenschutzrichtlinie (DSGVO) und Verbraucherrechte gemäß dem California Consumer Privacy Act (CCPA) beinhalten, helfen Kunden dabei die Datenschutz- und Datenschutzbestimmungen weltweit einzuhalten, was die Führungsposition von TrustArc weiter ausbaut.

Globale Bestimmungen stellen strikte Anforderungen an Unternehmen in Bezug auf die Art der individuellen Rechtsanfragen, die bearbeitet werden müssen, sowie den Zeitplan und den Prozess, der befolgt werden muss um diese Anfragen erfüllen. Die DSGVO verlangt beispielsweise, dass Anträge innerhalb eines Monats, oder innerhalb von 45 Tagen nach dem CCPA, bearbeitet werden müssen (mit einigen Ausnahmen und Verlängerungen). Da die Nichteinhaltung der Vorschriften ein erhebliches Markenrisiko mit sich bringt und Bußgelder zur Folge haben kann, wird die Einhaltung dieser Gesetze für Unternehmen mehr und mehr zu einer der wichtigsten Prioritäten. Viele Unternehmen haben jedoch ihre Prozesse für die Bearbeitung dieser zeitkritischen Anforderungen immer noch nicht automatisiert. Jüngste IAPP / TrustArc-UntersuchungenIAPP/TrustArc. Measuring Privacy Operations. Benchmarking Information on the use of Data Inventories, Assessments, DPIAs, DSARs, and Breach Notifications. Page 15. 2018.

ergaben, dass 72 Prozent der Unternehmen eine oder mehrere Anfragen erhielten, aber 57 Prozent davon haben ihre Prozesse noch nicht automatisiert.

Der Individual Rights Manager, ein Modul der TrustArc Privacy Platform, soll Unternehmen dabei helfen, Datenschutzgesetze einzuhalten, Risiken zu minimieren und Vertrauen zum Kunden aufzubauen. Die End-to-End-Lösung ermöglicht die effiziente Verwaltung von DSAR (Data Subject Access Requests) von der Aufnahme bis zur Resolution. Einzelpersonen können problemlos Anfragen einreichen und Unternehmen können innerhalb der erforderlichen Fristen effizient verwalten, prüfen und nachverfolgen. Darüber hinaus können mit dem Individual Rights Manager Prüfprotokolle verwaltet werden, was Rechenschaftspflicht und Compliance demonstriert. TrustArc Privacy Consultants können Unternehmen auch dabei helfen, individuelle Rechtsverwaltungsprozesse zu entwickeln, die auf ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Die neuen Lösungsverbesserungen umfassen:

- Identitätsüberprüfung: Unternehmen können problemlos die Identität von Personen überprüfen, die Anträge einreichen, und sicherstellen, dass der DSAR-Prozess nur für gültige Identitäten voranschreitet.

- Workflow-Management: Automatisiert und optimiert die Schritte und Aktivitäten zur Verfolgung, Bewertung und Nachverfolgung einzelner Anträge. Die Prozessabwicklung innerhalb der erforderlichen Zeiträume (d.h. für die Einhaltung der DSGVO und des CCPA) wird unterstützt. Außerdem helfen die Erweiterungen sicherzustellen, dass alle Anträge rechtzeitig beantwortet werden.

- Compliance-Berichte: Unterstützt das Antragsmanagement, indem der Lösungsfortschritt von Anfragen angezeigt wird. Das benutzerfreundliche Dashboard ermöglicht es Unternehmen wichtige Metriken einfach einzusehen und darauf zu reagieren.

Das erfolgreiche Verwalten von Zugriffsanfragen für Datensubjekte hat zahlreiche wichtige geschäftliche Vorteile, sagt Chris Babel, Geschäftsführer von TrustArc. Neben der Vermeidung von Geldbußen und der Minimierung des regulatorischen Risikos wird außerdem durch Transparenz und der Möglichkeit für Einzelpersonen ihre Daten zu kontrollieren, das Vertrauen der Kunden gestärkt. Wenn Anfragen schneller beantwortet werden und der Zugriff auf Daten einfacher ist, erhöht dies die Effizienz und hilft Unternehmen dadurch Kosten zu senken. Unsere erweiterte End-to-End-Lösung für Individual Rights Manager wurde entwickelt, um die Schritte zur Aufnahme, Bewertung und Antragslösung zu automatisieren und zu rationalisieren. Somit können Unternehmen die entsprechenden Gesetze einhalten und die daraus entstehenden Vorteile nutzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: TrustArc Individual Rights Manager

Über TrustArc

Seit über zwei Jahrzehnten ist TrustArc führend im Datenschutz und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Das Unternehmen bietet eine unübertroffene Kombination aus innovativer Technologie, Expertenberatung und TRUSTe-Zertifizierungslösungen, die zusammen alle Phasen des Datenschutz-Programm-Managements abdecken. Die TrustArc-Plattform kann auf acht Jahre Betriebserfahrung in einer Vielzahl von Branchen und Kundenanwendungsfällen zurückblicken und ist durch einen umfassenden Service, tief gehendes Datenschutz-Know-how und bewährte Methoden, die durch Tausende von Kundenprojekten kontinuierlich verbessert wurden, gestärkt. Mit Hauptsitz in San Francisco und unterstützt von einem globalen Team in Nord- und Südamerika, Europa und Asien, hilft TrustArc seine Kunden weltweit dabei Compliance zu demonstrieren, Risiken zu minimieren und Vertrauen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf der TrustArc Webseite, auf dem Blog und auf LinkedIn.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

pr@trustarc.com

