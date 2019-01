Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Modekonzern habe ein gesundes Umsatzwachstum verzeichnet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch in puncto Gewinn habe sich Hugo Boss in einem schwierigen Umfeld besser als die Branche entwickelt./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2019 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-01-23/15:54

ISIN: DE000A1PHFF7