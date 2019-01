Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Januar aufgehellt. Der entsprechende Indikator sei um 0,4 Punkte auf minus 7,9 Punkte gestiegen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Luxemburg mit. Der Wert liegt damit weiter über dem langjährigen Durchschnitt von minus 11,3 Punkten.

Die EU-Kommission hat zum Jahresbeginn ihre Methodik bei der Erhebung des Indikators geändert. Die Zahlen sind also nicht mit den bisher veröffentlichten Zahlen vergleichbar./jsl/bgf/he

