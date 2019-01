Zug (ots) -



QCAM Currency Asset Management teilte heute mit, dass Gary Klopfenstein als Senior Strategic Advisor dem Unternehmen beigetreten ist. In dieser Funktion berät Herr Klopfenstein QCAM in Geschäfts- wie auch Handelsstrategien mit einem Fokus auf der Entwicklung des Unternehmenspotenzials und den Ausbau des Kundenstamms weltweit.



Klopfenstein ist ein Pionier der spezialisierten Währungsmanagement-Branche und verfügt über weitreichende Erfahrung im Bereich des alternativen Investmentmanagements. Zuvor war er Senior Managing Director bei Mesirow Financial in Chicago, wo er das institutionelle Währungsmanagement in der Praxis etablierte und in weniger als zehn Jahren auf über 50 Milliarden US-Dollar ausbaute. Zudem war er Chief Executive Officer von Berenberg Asset Management, dem in den USA ansässigen Zweig des Vermögenverwaltungsgeschäfts der Hamburger Bank. Heute ist er Vorsitzender der GK Investment Management LLC, einer privaten Investmentgesellschaft, die als Family Office gegründet wurde und ihren Sitz in Chicago hat. Klopfenstein ist Autor und weltweit gefragter Redner auf Konferenzen für institutionelle Investoren und hält mehrere Verwaltungsratsmandate inne.



Neues Wachstumspotenzial erschliessen



Thomas Suter, Chief Executive Office von QCAM bemerkt dazu: "Wir freuen uns, Gary als Berater des Teams bei uns zu haben. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Verfeinerung der Anlagestrategie, der Skalierung von Unternehmen und dem Verständnis institutioneller Kundenbedürfnisse sowie der Frage, wie diese Bedürfnisse am besten mit innovativen Produkten und Strategien erfüllt werden können. Auch dank seines über Jahre aufgebauten Netzwerks wird Gary unserer Geschäftsentwicklung neue Impulse geben."



Gary Klopfenstein: "In dieser schnelllebigen und sich wandelnden Welt des alternativen Investmentmanagements haben jene Unternehmen Erfolg, die sich der Exzellenz verschrieben haben, sich stark auf die Kunden konzentrieren und innovative Lösungen anbieten können, um den spezifischen Bedürfnissen des Kunden gerecht zu werden. QCAM verfügt über ein starkes, innovatives Team und ist als unabhängiges Unternehmen gut positioniert, um in diesem Bereich eine Führungsrolle einzunehmen. Ich freue mich darauf, zum weltweiten Ausbau des Geschäfts meinen Beitrag leisten zu können."



QCAM Currency Asset Management AG, der auf Währungen spezialisierte unabhängige Schweizer Asset Manager bietet ihren Kunden eine massgeschneiderte und personalisierte Dienstleistungen im Währungs- und Asset Management. Mit Sitz in Zug verwaltet QCAM ein Vermögen von rund 7 Milliarden US-Dollar für institutionelle Anleger in Europa und den USA und wird von der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der US-amerikanischen Securities und Exchange Commission SEC reguliert.



