Was Vorstands- und Fusionsdiskussionen angeht ist es ruhig um die Deutsche Börse geworden. Das tut dem Unternehmen gut. Jetzt hat der Börsenbetreiber seine Gewinnprognose für 2018 erhöht, was vor allem der gestiegenden Volatilität an den Märkten geschuldet ist. Charttechnisch hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert, wobei auch die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten wurde. Bleibt der Titel aussichtsreich? Die Deutsche Börse gilt als Brexit-Profiteur ...

