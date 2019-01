Bei einer durchschnittlichen Abwanderungsquote von 77 Prozent werden unmittelbare Wertschöpfung und überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit zum entscheidenden Wettbewerbskriterium



San Francisco (ots/PRNewswire) - CleverTap, eine Plattform für mobiles Marketing Engagement und Marketing-Analyse, veröffentlichte heute seinen neuesten Bericht zum Vergleichsindex für die Branchefür mobile Bezahl-Apps Die Ergebnisse beruhen auf der Analyse von Milliarden von Datenpunkten, die bei über 583 Millionen Einzelnutzern und über mehr als 700 Millionen Geräten hinweg ermittelt wurden. Sie zeigen eine hart umkämpfte Wettbewerbslandschaft, in der App-Betreiber sich damit abmühen, Nutzer durch die App bis zum Kauf zu lotsen. Und das fängt schon beim ersten Einchecken auf der App an.



Vergleicht man diese Ergebnisse mit den zuvor im jüngsten Bericht des Unternehmens erhobenen Zahlen zu Over-the-Top- (OTT-)Apps für Medien & Unterhaltung%2B media%2B%2526%2Bentertainment%2Bapps&a=Over-the-Top-+(OTT-)Apps+f%C3% BCr+Medien+%26+Unterhaltung) und Reise-Apps, zeigt sich, dass die Herausforderungen für die Anbieter von mobilen Bezahl-Apps heute deutlich größer sind. Wichtige Ergebnisse sind u.a.:



- Die durchschnittlich Kundenbindungsquote bei Nutzern von mobilen Bezahl-Apps liegt bei gerade einmal 8 Prozent nach 4 Wochen (verglichen mit OTT-Apps: 20 %, Reise-Apps: 48,3 %) - Der durchschnittliche Zeitaufwand für eine Anmeldung bei mobilen Bezahl-Apps liegt bei einer ganzen Stunde (verglichen mit OTT-Apps: 8 Minuten, Reise-Apps: 18 Minuten) - Im Durchschnitt nutzen 35 Prozent der neuen Nutzer einer mobilen Bezahl-Apps diese innerhalb des ersten Monats, wobei die Zeit bis zur ersten Nutzung bei durchschnittlich 12 Tagen liegt (verglichen mit OTT-Apps: 26 % innerhalb von 72 Stunden, Reise-Apps: 80 % innerhalb von 44 Minuten)



Neben den Erkenntnissen zum Nutzerverhalten über den gesamten Durchlauf der App hinweg, wozu auch der Übergang von einer Stufe zur nächsten gehört, bietet der Bericht auch einen Leitfaden dafür, welche Zahlen am besten ein gesundes Nutzererlebnis auf jeder Stufe des Durchlaufs anzeigen.



"Der Markt für globale Bezahl-Apps wächst weiter und App-Anbieter sehen sich daher unglaublichen Herausforderungen gegenüber, sobald sie versuchen, sich ihren Marktanteil zu sichern - und langfristig zu halten", sagte Almitra Karnik, Global Head der Marketingabteilung bei CleverTap. "Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden eine Hilfestellung beim Verständnis der wesentlichen Zahlen anzubieten, wodurch sie ihre Apps optimieren und für jeden Touchpoint ein nahtloses Nutzererlebnis schaffen können. Unser Benchmark-Bericht für mobile Bezahl-Apps stellt datengestützte 'CleverTips' zur Verfügung, die als maßgeschneiderte Anleitung für die Kundengewinnung auf jeder Stufe gesehen werden können und womit für die App Nutzerzahlen, Kundenbindung und Umsatz wachsen."



CleverTap hilft Verbrauchermarken, ihre Nutzer ein Leben lang zu binden. Es ist eine leistungsstarke Lösung für das Mobilmarketing, die Benutzerdaten von Online- und Offline-Kanälen auf einer zentralen Plattform zusammenführt. Täglich nutzen Tausende von Marken die Modelle von CleverTap für das maschinelle Lernen, um differenzierte Strategien zur Kundenbindung zu entwickeln, die Vermarktern helfen, das Omnichannel-Wachstum voranzutreiben. So erfolgt der Aufbau wertvoller Kundenbeziehungen mithilfe von praktisch umsetzbaren Einblicken in Echtzeit, mit denen erstaunliche Kundenerlebnissen geschaffen werden können.



Mehr als 8.000 globale Apps und Websites, darunter die von Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow und DealsPlus, setzen auf CleverTap, um Erlebnisse zu schaffen, die den Lifetime Value der Nutzer nach oben treibt. Um zu sehen, wie Unternehmen jeder Größe tiefere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie unsere Kundenseite.



CleverTap verfügt über Niederlassungen in San Francisco, New York, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru. CleverTap wird von führenden Venture-Capital-Gesellschaften unterstützt, darunter Accel und Sequoia. Weitere Informationen erhalten Sie unter clevertap.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.



