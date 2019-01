BRÜSSEL (Dow Jones)--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Januar leicht verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,4 auf minus 7,9 Punkte. Für die EU-28 ging der Wert um 0,2 Punkte zurück auf minus 7,8. Die EU-Kommission hat die Zusammenstellung der Komponenten für den Indikator geändert, was erstmals in dieser Veröffentlichung berücksichtigt ist. Der endgültige Indexstand der Verbraucherstimmung für Januar wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

January 23, 2019

