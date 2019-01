Die GSMA gab heute die Kandidaten für die Global Mobile Awards 2019 (GLOMO Awards) bekannt. Die Gewinner werden während des MWC19 Barcelona geehrt, der vom 25. bis 28. Februar stattfindet. Die vollständige Kandidatenliste finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/global-mobile-awards-2019-nominee-shortlist/.

"Die GLOMOs bieten eine weltweite Bühne, um die inspirierendsten und innovativsten Entwicklungen in unserer Branche zu feiern. Mit den Preisen werden Unternehmen und Personen ausgezeichnet, die verschiedene Entwicklungen von 5G und Wachstumsmärkten bis hin zu intelligenter Konnektivität angeführt haben", so John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Die Preise sind ein Anreiz für zahlreiche hochkarätige Wettbewerbsbeiträge, daher ist dies für alle nominierten Kandidaten ein großer Erfolg. Wir wünschen allen Beteiligten viel Glück und freuen uns auf spannende Bekanntmachungen auf dem MWC19 Barcelona."

Die GLOMO-Preisverleihung findet im festlichen Rahmen am Donnerstag, 26. Februar um 16:30 CET im Auditorium 5, Halle 4, statt. Neben der Präsentation der Gewinner in der neuen Kategorie "5G" werden die Finalisten in den Kategorien "Social Good", "Outstanding Achievements", "Device" und "Mobile Tech" sowie der Gewinner des "Government Leadership Award" gekürt. Die Preisträger anderer Kategorien wie beispielsweise "Outstanding Contribution to the Mobile Industry" und "Women4Tech Industry Leadership" werden in gesonderten Zeremonien während des MWC19 Barcelona bekannt gegeben. Die Kandidaten für den "4YFN Startup of the Year Award 2019" werden außerdem eingeladen, ihre Geschäftsidee am Mittwoch, 27. Februar, von 15:00 bis 16:00 CET auf der Banc Sabadell Stage, Halle 8, Fira Montjuïc, einem Live-Publikum und einer Expertenjury zu präsentieren.

Die TV-Moderatoren Remel London und Larry Madowo begleiten den Festakt zur 2019 GLOMO-Preisverleihung. Remel London ist ein preisgekrönter TV- und Radiomoderator sowie ein Online-Video-Blogger. Remel moderiert zurzeit eine Wochenendshow auf CAPITAL XTRA und ist führender Moderator von "What's Up TV" auf SKY 1. Larry Madowo ist der BBC Africa Business Editor und Global Contributing Columnist für die Washington PostLarry bereichert das Team mit seiner umfangreichen Erfahrung, die er als Reporter in über 40 Ländern und in Interviews mit den weltweit prominentesten geschäftlichen, politischen und kulturellen Führungspersönlichkeiten gesammelt hat. Larry wird außerdem im Laufe der Woche weitere ausgewählte Preise überreichen.

Die Preisverleihung "Fourth Industrial Revolution", "Consumer", "Content and Media" und "Device" findet in der GSMA Innovation City statt und wird für ein globalen Publikum live auf Mobile World Live TV unter www.mobileworldlive.com übertragen.

Die einzelnen Kategorien der 2019 GLOMO Awards werden von folgenden Sponsoren unterstützt: National Instruments für "Mobile Tech"; Dolby für "Content and Media"; Mobica für "Fourth Industrial Revolution" und Mobileum für "Consumer". Mashable ist der offizielle Pressepartner für die diesjährigen GLOMO Awards.

Die Wettbewerbsbeiträge werden von unabhängigen Experten, Analysten, Journalisten, Akademikern und in einigen Fällen von Vertretern der Mobilfunkanbieter beurteilt. Der Gewinner in der Kategorie "Outstanding Mobile Technology Award (The CTOs' Choice)" wird von einem Gremium mit branchenführenden CTOs der weltweiten Betreibergemeinschaft gekürt.

Vollständige Informationen über die GLOMO Awards 2019, die Finalisten, die Mobile World Live TV-Übertragungen der Preisverleihung, die Sponsoren und die Jury finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/global-mobile-awards/.

Machen Sie mit beim MWC19 Barcelona

Weitere Informationen über den MWC19 Barcelona, inklusive Ausstellungs- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und Neuigkeiten zum MWC19 Barcelona auf @GSMAEvents unter MWC19, auf unserer LinkedIn-Seite unter https://www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Weitere Nachrichten und Aktivitäten der GSMA finden Sie auf Twitter unter @GSMA.

