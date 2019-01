Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Die FED untersucht nun die Rolle der Deutsche Bank im Geldwäsche-Skandal der Danske Bank. Bei den Verkäufen steht Heidelberger Druck auf dem zweiten Platz. Der Maschinenbauer hat einen neuen Ankeraktionär aus China gewinnen können. Die Masterwork Group steigt via Kapitalerhöhung bei HeidelDruck ein.