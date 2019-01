München/Unterhaching (ots) - Die Media-Concept Bürobedarf GmbH, ein führender Online-Händler für Druckerpatronen, hat mit der BayBG Bayerischen Beteiligungsgesellschaft einen neuen Finanzinvestor gewonnen, der sich neben der HANNOVER Finanz als weiterer Gesellschafter bei dem E-Commerce-Unternehmen engagiert. Die BayBG, eine der größten mittelstandsorientierten Beteiligungsgesellschaften, übernimmt zusätzlich eine stille Beteiligung in substantieller Höhe. Mit einem Jahresumsatz von rund 100 Mio. Euro zählt Media-Concept zu den präferierten Handelspartnern großer Druckeranbieter, zum Beispiel Hewlett Packard, Epson oder Canon. Gleichzeitig bietet Media-Concept mit der Eigenmarke Prindo eine kostengünstige Alternative.



Insgesamt umfasst Media-Concept rund 40 spezialisierte Onlineshops, zum Beispiel prindo.de oder tinte24.de. Auch Großunternehmen und Wiederverkäufer zählen zu den Kunden. "Die Media-Concept zeichnet sich durch eine hohe Logistik-, Qualitäts- und Vertriebskompetenz aus und bewährt sich immer wieder aufs Neue im wettbewerbsintensiven E-Commerce-Markt, der sich in Deutschland auf rund 2,2 Milliarden Euro beläuft. Marktstellung und Perspektiven des 2002 gegründeten Unternehmens haben uns ebenso überzeugt wie das erfahrene Management", so BayBG-Investment-Manager Justus Schmidtke.



Zufrieden zeigt sich auch die Geschäftsführung der Media-Concept: "Wir freuen uns, dass wir mit der BayBG neben der HANNOVER Finanz einen weiteren renommierten und langfristig orientierten Finanzpartner gefunden haben, mit dem wir erfolgreich die Zukunft gestalten werden", betont Geschäftsführer Ulrich Seidel. Das Management der Media-Concept - bestehend aus Ulrich Seidel, Sebastian Köhler und Andreas Gebauer - stockte, ebenso wie HANNOVER Finanz, seine bestehenden Anteile auf.



Über BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft:



Mit einem investierten Volumen von 320 Mio. Euro ist die BayBG einer der größten Beteiligungskapitalgeber für den Mittelstand. Mit ihren Venture Capital- und Beteiligungsengagements, die sie als Eigenkapital und Mezzanine einbringt, ermöglicht sie mittelständischen Unternehmen die Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung der Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur.



