EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hofft auf einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Er hoffe, dass am 29. März noch die Möglichkeit offen stehe, dass Großbritannien nicht aus der Europäischen Union austrete, sagte Moscovici am Mittwoch beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos.

"Wir wollten niemals den Brexit", sagte er weiter. Die EU sei besser dran mit Großbritannien als Mitglied, und Großbritannien sei innerhalb der Union stärker. Großbritannien müsse nun klarstellen, was es wolle.

Großbritannien wird die EU voraussichtlich am 29. März verlassen. Ein zwischen der britischen Regierung und den übrigen 27 EU-Staaten vereinbartes Austrittsabkommen war im Parlament in London jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Ende März droht daher ein chaotischer Brexit ohne Abkommen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, dies müsse verhindert werden. Falls Großbritannien mehr Zeit brauche, um seine Position zu klären, habe er nichts dagegen: "Ich denke wir sollten in der Hinsicht geduldig sein."/asa/DP/jha

