Special Edition Catalyst Case für AirPods wird unter apple.com und in ausgewählten Apple Stores rund um die Welt verkauft



Hongkong (ots/PRNewswire) - Catalyst, der preisgekrönte Hersteller von wasserdichten Schutzgehäusen, hat heute angekündigt, dass seine Special Edition Cases für AirPods ab sofort einem größeren internationalen Kundenkreis angeboten werden. In den USA und Kanada wurden im Dezember drei Farbvariationen der AirPods Cases vorgestellt, die ab sofort unter apple.com, in ausgewählten internationalen Apple Stores und auf Catalystcase.com verkauft werden.



Der AirPods Case zeichnet sich durch seine überragende Qualität und langlebigen Materialien aus und bietet für AirPods den bestmöglichen wasserdichten Schutz: Das Special Edition Catalyst Case für AirPods ist wasserdicht nach IP67 bis 1 m (3.3 Fuß) und sturzsicher bis 1,2 m (4 Fuß). Mit einem Einzelhandelspreis von 29,95 USD ist es ein unverzichtbares Accessoire.



"Wir sind sehr glücklich darüber, dass das Special Edition Case für AirPods jetzt einem größeren Kundenkreis zur Verfügung steht", sagte Catalyst CEO June Lai. "Unsere Cases suchen in Bezug auf Stil, Komfort und Schutz am Markt ihresgleichen. Es ist die perfekte Kombination."



Das Special Edition Catalyst Case für AirPods besteht aus weichem und langlebigem Silikon und bietet wasserdichten Schutz für das Airpods Ladecase. Das patentierte wasserdichte Case ist in drei exklusiven Farben erhältlich und mit einem hochwertigen, leichten Karabiner in mattem Finish ausgestattet. Der Karabiner verfügt über einen intuitiven, nach innen gerichteten Verschluss und kann so einfach an der Gürtelschlaufe, Tasche oder anderen Gegenständen eingehakt werden. Wie bei der Originalversion des Catalyst AirPods Case ist der Ladeanschluss durch den unteren Verschluss einfach zu erreichen. Für Zugriff auf die AirPods zum Freisprechen oder mobilen Musikhören muss der Nutzer einfach das obere Siegel aufspringen lassen.



Das Catalyst Case für AirPods hat sich seit seiner Einführung im April 2017 zum Verkaufsschlager entwickelt. Es wurde bereits mehrfach als einzigartiges Schutzgehäuse ausgezeichnet und ist ein stylisches, unverzichtbares Accessoire für den täglichen Gebrauch. Laut Nutzern bietet das Airpods Case überragenden Schutz vor Wasser und Staub und übersteht sogar einen Waschgang in der Waschmaschine. Catalyst hat sich mit seinen innovativen und unverwechselbaren Designs weltweit einen Namen gemacht und wurde unter anderem mit dem International Design Award 2017, einem CES Innovation Awards Honoree 2018 und dem iPhone Life's Best of CES2018 ausgezeichnet.



