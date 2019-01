Car2go kündigt einen weiteren Ausbau seiner Elektro-Flotte an. Bis zum Sommer sollen an den elektrischen Standorten des Carsharing-Anbieters in vier europäischen Städten insgesamt 2.500 E-Autos zur spontanen Anmietung zur Verfügung stehen. Zu Jahresbeginn 2019 ist die Zahl von Elektroautos an den Car2go-Standorten bereits auf 2.100 gestiegen und soll bis zum Sommer um 400 weitere erhöht werden. Im ...

