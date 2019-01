Zürich (ots) - Das Personalbeurteilungssystem des Bundes sorgt für

Kritik. Dies berichtet die «Handelszeitung». So werden 96 Prozent

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundes in ihrer Leistung

und ihrem Verhalten als «gut» und «sehr gut» beurteilt. Diese zwei

Qualifikationen, zwei von vier, berechtigen automatisch zu einer

individuellen Lohnerhöhung von 1 bis 3 Prozent. Im Personalbudget des

Bundes für das Jahr 2019 sind rund 5,9 Milliarden Franken für rund

37000 Vollzeitstellen reserviert.



Bürgerliche Politiker der zuständigen Finanzkommission äussern

Zweifel am Realitätsgehalt der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung. Sie

glauben, dass der 96-Prozent-Wert eine Folge der Verknüpfung von

Beurteilung und Lohn ist und nicht einer wahrhaften Beurteilung

entspricht. «Dieses Verhalten ist eine systematische, aber verdeckte

Gefälligkeit der Vorgesetzten an die Mitarbeiter und kostet ganz

einfach Steuergelder», sagt der Präsident der zuständigen

Subkommission der Finanzkommission, Franz Grüter (SVP/LU) zur

«Handelszeitung».



Auch als Führungsinstrument sei das Beurteilungssystem hoch

problematisch. Ein Chef könne nicht loben, ohne dass sein Budget

belastet werde. Hans-Ulrich Bigler (FDP/ZH), ebenfalls Mitglied der

Subkommission EFD, sagt: «Es ist absurd, wenn 96 Prozent der

Mitarbeiter mit 'gut' oder 'sehr gut' beurteilt werden. Wenn, dann

sollten die Beurteilungen ungefähr der statistischen Normalverteilung

entsprechen.»



Das Eidgenössische Personalamt, seit 2008 unter der Leitung von

Barbara Schaerer, verteidigt das System. Es funktioniere «erfolgreich

seit Jahren», in der Verwaltung steige der Lohn «primär

leistungsbezogen». Auch werde die jährliche Lohnsumme dadurch nicht

erhöht. Sie koste den Steuerzahler per saldo nichts. «Sie werden

vollumfänglich aus Fluktuationsgewinnen finanziert», sagt ein

Sprecher. Eine Zahl nennt er nicht. Die «Handelszeitung» schätzt den

Umfang auf 45 Millionen Franken jährlich.



