Die Aussicht auf ein versöhnliches Ende im Handelskrieg USA / China hat die Anleger wieder Mut fassen lasen. Das war am Freitag - heute, ein paar Tage später hörte sich das schon wieder ganz anders an. Zu Beginn des Handelstages war der Dax in Richtung 11.000 Punkte abgetaucht. Später drehte er auch und kletterte auf über 11.100 Punkte. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß